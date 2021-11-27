Погода в Челябинске на 3 дня: похолодает до минус 13

Самые благоприятные дни для прогулки - суббота и понедельник Фото: Кирилл САДЫКОВ

В эти выходные в Челябинске обещают нестабильную погоду. Сначала столбики термометров поднимутся до нуля, а затем за день резко опустятся на 13 градусов.

Синоптики Яндекс.Погоды обещают, что 27 ноября утром будет -2 градуса, юго-западный ветер и пасмурно. Днем облачность и ветер сохранятся, но при этом потеплеет до нуля. Вечером небо прояснится, а температура опустится до минус шести.

Скриншот: yandex.ru

28 ноября утром будет солнечно, но это не спасет: столбики термометров опустятся до -11. Днем потеплеет на 7 градусов, и такая температура будет до следующего дня. Ветер южный и юго-западный четыре метра в секунду.

29 ноября направление ветра и количество градусов за окном сохранятся. Днем возможно потепление до минус двух градусов, но уже к вечеру значения снизятся до -7.

По данным «Гисметео», погода в Челябинске на 3 дня вырисовывает яму. В ночь с пятницы на субботу будет теплее всего: -1 градус, а утром в воскресенье достигнет пиковых значений: -13 градусов. И с этого момента на улице снова постепенно начнет теплеть.

Скриншот: world-weather.ru

Снег ожидается только в воскресенье ночью и утром, в остальные дни – ясно или малооблачно.

Скриншот: gismeteo.ru

Аналогичную картину рисует и сервис World Weather. 27 ноября погода в Челябинске будет теплой: около нуля. В воскресенье похолодает до минус восьми, а в понедельник столбики снова начнут тянуться к плюсу.

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