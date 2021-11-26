Рядом с ТРК «Горки» в Челябинске сделают пункт бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске в воскресенье, 28 ноября, на площади ТРК «Горки» организуют бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Анализы можно сдать в специально оборудованном брендированном автомобиле с 15:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На месте будут работать специалисты Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Они станут не только станут брать анализы, но и при необходимости подключат психологов для консультации всех желающих.

Коме того, в крупных ТРК Челябинска в ближайшие выходные можно будет сделать прививку от коронавируса. Публикуем список.

26 ноября

ТРК «Алмаз» - с 14:00 до 18:00;

КРК «Мегаполис» - с 10:00 до 20:00.

27 ноября

ТК «КС» - c 12:00 до 15:00;

ТРК «Алмаз» - с 12:00 до 18:00;

КРК «Мегаполис» - с 10:00 до 20:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru