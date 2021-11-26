В Челябинской области арестовали мужчину, напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД

По версии следствия, обвиняемый в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области суд арестовал 30-летнего жителя Магнитогорска, который напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью, 24 ноября, в Магнитогорске. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле ДПС, нанес сотруднику ГИБДД удары ножом в жизненно важные органы.

В ходе заседания обвиняемый вину в совершенном преступлении признал и просил назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

— С учетом того, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, официально не трудоустроен, находится на подписке о невыезде по другому уголовному делу, может продолжить заниматься преступной деятельностью, судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января 2022 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района Магнитогорска.

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