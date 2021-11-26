Стало известно расписание челябинского поезда «Снегирь» на новый горнолыжный сезон

Теперь сноубордистам и горнолыжникам будет легче добираться в «Солнечную долину». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поезд «Снегирь» снова начнет возить туристов в «Солнечную долину». Уже с 4 декабря из Челябинска на нем можно будет добраться до Миасса, а уже там пересесть на автобус, который довезет до горнолыжной базы.

Перевозки будут осуществляться по выходным и праздничным дням. Отправление запланировано в 08:35, а прибытие — в 09:50. В 10:10 от станции Миасс отъедет автобус, и уже в 10:35 прибудет на курорт. Из «Солнечной долины» автобус выезжает в 16:20, пересадка на поезд — в 17:16, прибытие в Челябинск — в 18:32.

— Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг. В этом сезоне добавлен пакет, включающий, кроме проезда и ски-пасса, прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа. Стоимость такого пакета услуг составляет: для школьников и студентов – 1700 рублей, для взрослых – 1900 рублей, — сообщили в АО «Свердловская пригородная компания».

Стоимость обычной путевки для детей до 7 лет составит 800 рублей, для школьников и студентов — 1350 рублей, а для взрослых — 1600 рублей. Если вам нужен билет без ски-пасса, то поездка обойдется в 800 рублей.

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