В Челябинске возбудили уголовное дело после кражи канализационных люков рядом со школой

Открытые люки ливневки обозначили подручными средствами. Фото: администрация Челябинска

В отделе полиции Тракторозаводского района Челябинска возбудили уголовное дело о краже канализационных люков возле школы №116. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Установлено, что в период с 22 по 26 октября 2021 года неустановленное лицо на автомобильной дороге по улице Конструктора Духова похитило 2 крышки канализационных люков и 12 ливневых решеток, состоящих на балансе ООО «АрСак», причинив организации ущерб на сумму 92,5 тыс. рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратурой района.

Напомним, ситуация с кражей крышек с канализационных люков в этом году в Челябинске приобрела угрожающий оборот. Чугунные крышки стали пропадать десятками. В администрации даже заподозрили, что в городе орудует банда, специализирующаяся на их краже. В начале осени полицейским удалось найти больше 50 украденных крышек в пунктах приема металлолома. Задержали 35-летнего ранее судимого похитителя. Но крышки продолжили пропадать. В мэрии решили бороться с кражами по-новому и, в качестве эксперимента, приобрели сотню полимерных крышек для люков - в металлолом такие сдать нельзя.

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