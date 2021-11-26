В Челябинске во время проверок в магазинах выявили 92 нарушения масочного режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске продолжаются рейды на предмет соблюдения масочного режима в ТРК и других торговых точках. В ходе последней проверки, которая проходила в период с 22 по 25 ноября, было составлено 92 административных протокола в отношении граждан, не имеющих средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

Также рейды не обошли стороной и общественный транспорт. Сегодня были проверены 25 транспортных средств на маршрутах по проспекту Ленина.

— В ходе проверки установлено, что менее 50% пассажиров используют маски при поездках в транспорте. После разъяснительной работы, 95% пассажиров используют средства индивидуальной защиты (маски), — сообщили в мэрии Челябинска.

Отметим, что среди водителей и кондукторов нарушений не было выявлено.

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