В челябинском баре повесят отреставрированный наличник из исторического дома

«Том Сойер Фест» отреставрировал еще один наличник исторического деревянного дома в Челябинске. Его повесят в баре «ФортеПьяно» на Кировке.

Это уже пятый по счету наличник, отреставрированный «Том Сойер Фестом». В 2019 и 2020 годах энтузиасты спасли 4 наличника от старинных домов, подлежащих сносу. Один из наличников сейчас красуется на «Белом рынке» на улице Тернопольской.

Обновленный наличник презентуют 27 ноября в 12:00. Гостям предложат смастерить броши из шерсти с фирменным значком «Том Сойер Фест» (поучаствовать в этом могут дети с 7 лет). Далее в программе создание игрушек из самозатвердевающей глины (участие с 5 лет). После 15:00 начнется рисование. Участники фестиваля предлагают изобразить наличник пастелью (участие с 10 лет).

— Чтобы поучаствовать в мастер-классах, нужно будет сделать небольшое пожертвование фестивалю — 300 рублей. Все собранные деньги пойдут на ремонт крыши исторического дома на улице Труда, 89, — отметают организаторы.

Это большой кирпичный дом, в котором когда-то располагался пивзавод и типография.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru