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Здоровье27 ноября 2021 6:30

За прошедшие сутки 653 жителя Челябинской области заразились коронавирусом

Несмотря на ограничения, число больных пока не уменьшается
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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За сутки ковидом заразились трое школьников.

За сутки ковидом заразились трое школьников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 653 жителя. Количество новых случаев заражения COVID-19 ежедневно увеличивается, несмотря на ограничительные меры, действующие в регионе.

По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, также за прошедшие сутки выписано 1458 человек, болевших коронавирусом. Всего в регионе переболело более 100 тысяч человек.

— С 26 по 27 ноября от COVID-19 умерло 30 жителей региона. На данный момент 15969 южноуральцев болеют коронавирусом, — сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что среди 653 человек, которые заболели за прошедшие сутки, есть трое школьников.

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