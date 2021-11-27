За прошедшие сутки 653 жителя Челябинской области заразились коронавирусом

За сутки ковидом заразились трое школьников.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 653 жителя. Количество новых случаев заражения COVID-19 ежедневно увеличивается, несмотря на ограничительные меры, действующие в регионе.
По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, также за прошедшие сутки выписано 1458 человек, болевших коронавирусом. Всего в регионе переболело более 100 тысяч человек.
— С 26 по 27 ноября от COVID-19 умерло 30 жителей региона. На данный момент 15969 южноуральцев болеют коронавирусом, — сообщили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что среди 653 человек, которые заболели за прошедшие сутки, есть трое школьников.
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