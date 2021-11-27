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Общество27 ноября 2021 8:18

Достопримечательности Челябинской области заняли призовые места в проекте National Geographic

Регион принял участие в конкурсе «Сокровища России»
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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«Тыл — фронту» — визитная карточка Магнитогорска. Фото: Департамент продвижения турпотенциала | vk.com

«Тыл — фронту» — визитная карточка Магнитогорска. Фото: Департамент продвижения турпотенциала | vk.com

Челябинская область заняла два призовых места в проекте от National Geographic «Сокровища России». Отличились объекты из Магнитогорска и национального парка Таганай.

Монумент «Тыл — фронту», установленный в Магнитогорске в память о Великой Отечественной войне, занял 2 место в номинации «Культурно-исторический объект». На несколько голосов его опередил Тобольский кремль.

В номинации «Туристическая тропа» 3 место досталось тропе «На Большую каменную реку», на Таганае. Ее опередили «Большая Валдайская тропа» из Новгородской области и «К вершине Северного Басега» из Пермского края. Разница в голосах тоже была небольшой.

— Проект «Сокровища России» проходил в формате онлайн-голосования. Претенденты, которые набрали наибольшее количество голосов, вошли в ТОП-5, — сказано на сайте National Geographic.

Челябинская область принимала участие в 7 из 10 номинаций.

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