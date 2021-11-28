В новостройке на Университетской набережной в Челябинске сгорела квартира

Из окна вырывалось пламя
Фото: кадр с видео
Второй пожар в Челябинске за день. В одном из домов на Университетской набережной загорелась квартира на третьем этаже. Читатель КП-Челябинск поделился видео с места ЧП.
— Страшно, как быстро выгорает квартира, — поделился авар видео.
Как уточнили, в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, загорелись б/у вещи, на площади 10 кв. м. Обошлось без пострадавших.
Еще один пожар случился сегодня на улице Российской. Там погиб один человек. Его нашли в сгоревшей квартире.
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