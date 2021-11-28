В новостройке на Университетской набережной в Челябинске сгорела квартира

Из окна вырывалось пламя Фото: кадр с видео

Второй пожар в Челябинске за день. В одном из домов на Университетской набережной загорелась квартира на третьем этаже. Читатель КП-Челябинск поделился видео с места ЧП.

— Страшно, как быстро выгорает квартира, — поделился авар видео.

Как уточнили, в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, загорелись б/у вещи, на площади 10 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Еще один пожар случился сегодня на улице Российской. Там погиб один человек. Его нашли в сгоревшей квартире.

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