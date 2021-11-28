Двоим жителям Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за ограбление курятника

Хозяин оценил ущерб в 6000 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В селе Октябрьском двое пьяных мужчин залезли в чужой сарай, вскрыв монтировкой навесной замок и вынесли 9 куриц. Хозяин животных обратился в полицию, подозреваемых задержали. Ими оказались жители соседнего села Барсучье 38 и 24 лет. Один из них уже был ранее судим за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы. Владелец животных оценил ущерб в 6 тыс. рублей. Задержанные решили не затягивать и уже возместили его. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
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