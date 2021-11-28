Маршрутный «ПАЗик» столкнулся с кроссовером в центре Челябинска

Водитель автобуса поехал по своим делам, поэтому был без пассажиров Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

В Челябинске на перекресте улиц Братьев Кашириных и Кирова в воскресенье днем столкнулись две машины — внедорожник Nissan X-Trail и ПАЗ маршрута №40. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в маршрутке в этот момент находился только 35-летний водитель. Он ехал по своим делам, когда произошло столкновение. Ни он, ни 56-летний водитель иномарки не пострадали.

Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на выходных столкнулись шесть автомобилей, среди которых две машины ДПС, попали в аварию на улице 250-летия Челябинска. Другое резонансное ДТП произошло на улице Чичерина. Там 17-летний подросток протаранил четыре машины на отцовском BMW.

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