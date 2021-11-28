Челябинский «Трактор» завершил выездную серию поражением в Минске

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

«Трактор» завершил выездную серию матчем против минского «Динамо». Первый период встречи прошел в равной борьбе, с большим количеством силовых приемов. Счет в поединке открыли хозяева льда.

После перерыва команды начали удаляться. Сначала подопечные Анвара Гатиятулина почти две минуты играли в формате «5х3», но безуспешно. В конце второго периода минчане остались в большинстве и сумели реализовать его.

— В заключительной двадцатиминутке «черно-белые» отыграли одну шайбу — в большинстве отличился Тему Пулккинен. До финальной сирены челябинцы еще несколько раз имели численное преимущество, но воспользоваться этим хоккеисты «Трактора» не сумели, — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Итог встречи — 1:2. Как отмечают в клубе «черно-белых», минчане — неудобный соперник для челябинцев, о чем говорит пятилетняя серия без побед в Беларуси.

Следующий матч «Трактор» проведет в четверг, 2 декабря, против хабаровского «Амура». Начало в 19:00.

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