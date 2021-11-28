Что произошло после матча «Динамо» Минск — «Трактор» Челябинск

Фото: ХК «Трактор»

Пятый год подряд челябинский «Трактор» терпит поражение в гостях у минского «Динамо». Хозяева забросили по шайбе в первом и втором периодах, а вот черно-белым удалось распечатать ворота хозяев льда только в заключительной двадцатиминутке. Итог встречи 2:1 в пользу хозяев льда.

После матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин отметил, что матч был непростым, как и все игры в Минске:

— Пропустили контратаку, нужно было отыгрываться, пошли вперед. Желание забить было большое, сыграли не так, как хотелось бы в обороне. Пропускали контратаки, играли до последней секунды, на последних секундах хотели сравнять, но, к сожалению, не так агрессивно действовали под воротами соперника. Этого и не хватило, чтобы забить этот гол. Ребята молодцы, отдаются игре. Сейчас непростой график, важно восстановиться и готовиться к домашней серии.

— Соперник здорово начал поединок, но мы смогли перестроиться и забросить первыми. Вторую двадцатиминутку мы, на мой взгляд, провели очень неплохо. А в третьем периоде парням, наконец, удалось сломить ту неприятную тенденцию, которая наметилась в последних матчах. В финальной двадцатиминутке нам предстоял тест на характер, и мы его прошли, — сказал тренер минчан Крэйг Вудкрофт.

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