В Челябинске снова скапливается смог, горожан предупредили об НМУ

Чистого воздуха не хватает в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Оно действует с вечера 28 ноября до 19:00 29 ноября. Как сообщают в региональной Единой дежурно-диспетчерской службе, рассеиванию вредных примесей в воздухе будет мешать слабый ветер неблагоприятного направления.

О скоплении смога метеорологи также предупреждают жителей Коркино, Карабаша и Златоуста. Там предупреждение об НМУ также объявлено до 19:00.

Ветер в понедельник, по данным метеорологов, будет южным и юго-западным, 3-8 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от -5 до 0 градусов.

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