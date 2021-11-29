В полиции потребовали признать недействительным замужество жительницы Магнитогорска

Жительница Магнитогорска заключила фиктивный брак с иностранным гражданином Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске полицейские выявили фиктивный брак местной жительницы и иностранного гражданина. Приехавший из ближнего зарубежья мужчина с помощью женитьбы хотел оформить документы, чтобы остаться на территории России.

— Материалы проверки по данному факту направлены в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о признании брака недействительным, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Фиктивный брак полицейские обнаружили во время серии проверок, которые проводили в местах проживания и работы иностранных граждан в Челябинской области. Сотрудники МВД зарегистрировали также 6 случаев нарушения режима пребывания в России, 3 случая работы без необходимых документов и 3 случая незаконного приема иностранцев на работу. Нарушителям миграционного законодательства выписали штрафы в сумме на 24 тыс. рублей. Двух иностранцев по решению суда депортируют из России.

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