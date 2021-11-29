Жители Челябинской области за три дня перевели мошенникам 7 млн рублей

Сотрудники банка и биржевые консультанты, с которыми общались по телефону южноуральцы, оказались самозванцами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию за три дня поступило 15 заявлений от жителей Челябинской области, которые лишились крупных денежных сумм по вине мошенников.

Двое из пострадавших надеялись на быструю прибыль играя на интернет-бирже под руководством «кураторов». Жительница Чесменского района вложила в игру почти миллион рублей. Большую часть этой суммы она взяла в кредит, рассчитывая вскоре погасить долг с помощью крупного выигрыша.

13 человек потеряли деньги, доверившись позвонившим по телефону самозваным работникам банка. С самой крупной суммой расстался житель Магнитогорска. Он перевел на названный аферистами счет 1,2 млн рублей. Мошенники напугали мужчину тем, что неизвестные якобы пытаются оформить кредит на его имя.

— В общей сложности обманутые жители Челябинской области перевели мошенникам более 6 миллионов 700 тысяч рублей, — рассказали в региональном ГУ МВД. Там уточнили, что среди пострадавших есть бюджетники, индивидуальные предприниматели и безработные, аферистам удалось обмануть как пенсионеров, так и молодых южноуральцев.

По всем фактам похищения денег возбудили уголовные дела.

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