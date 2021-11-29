В Челябинске пропала 13-летняя девочка

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 13-летнюю Анастасию Русинову. Девочка ушла из дома на улице Кудрявцева в пятницу 26 ноября, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

У школьницы короткие темные волосы, плотное телосложение, рост 165 сантиметров. На девочке была куртка с розовыми, желтыми и зелеными полосками, бежевая шапка, черные штаны и ботинки.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить в любой отдел полиции или волонтерам отряда «Легион-СПАС» по телефонам +79514551317 (Татьяна), +79090741743 (Дмитрий), +79823437993 (Александр).

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