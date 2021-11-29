В Челябинской области за день 656 человек заболели коронавирусом

Почти 128 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области выявили 656 случаев заболевания коронавирусом. Среди тех, у кого подтвердили диагноз Covid-19 – пятеро школьников.
От коронавируса сейчас лечатся 14 266 жителей Челябинской области.
По данным регионального министерства здравоохранения, за лень от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.
За все время с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 127 936 заболевших Covid-19.
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