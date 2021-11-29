Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 ноября 2021 6:19

В Челябинской области за день 656 человек заболели коронавирусом

Среди них пятеро школьников
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти 128 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Почти 128 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 656 случаев заболевания коронавирусом. Среди тех, у кого подтвердили диагноз Covid-19 – пятеро школьников.

От коронавируса сейчас лечатся 14 266 жителей Челябинской области.

По данным регионального министерства здравоохранения, за лень от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.

За все время с начала эпидемии в регионе зарегистрировали 127 936 заболевших Covid-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru