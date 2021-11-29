Райффайзенбанк обновит отделения до конца 2025 года

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк начинает обновление сети отделений и планирует завершить его до конца 2025 года. «Реформатирование» офисов является важным этапом в развитии каналов обслуживания для банка, который ставит перед собой цель стать самым рекомендуемым в России. Офисы нового формата станут воплощением компетентности, простоты и четкости как основных принципов клиентского сервиса.

«Розничная сеть Райффайзенбанка по праву считается одной из лучших на рынке, в первую очередь за счет профессиональной и сильной команды сотрудников. Мы продолжаем развитие сети как эффективного и важного для клиентов канала обслуживания. Наши отделения призваны обеспечить бесшовный опыт, объединяющий цифровые сервисы и личные профессиональные консультации с учетом приоритетов, скорости и стиля жизни клиентов», — прокомментировал Роман Зильбер, руководитель розничного бизнеса Райффайзенбанка.

Участники исследования, проведенного Райффайзенбанком в 2020 году, назвали залогом комфортного обслуживания в отделении приватность и безопасность в обсуждении финансовой информации. Они также указали, что большинство банковских отделений не учитывают этот критерий. Именно поэтому приватность стала одной из ключевых идей при проектировании обновленных офисов банка.

В отделении нового формата Райффайзенбанка выделены три блока: зона самообслуживания и быстрых операций, зона частных консультаций и функциональная зона отдыха. В каждой из них особое внимание уделено приватности и комфорту:

Фото: Райффайзенбанк

банкоматы, как и рабочие места, изолированы друг от друга, чтобы оберегать личное пространство клиентов во время решения их финансовых задач; отсутствие резких контрастов, сочетание приглушенного освещения в общих зонах с акцентным освещением рабочих зон позволяют сосредоточиться, а шумопоглощающие поверхности и материалы, которые используются во всех элементах отделки и мебели, делают пространство акустически комфортным; удобная навигация и продуманное зонирование делает использование офиса простым и понятным; офис предлагает несколько форматов мест для отдыха и консультаций, включая огороженные места с софами, круглые столы с мягкими креслами и переговорные комнаты, которые при желании можно сделать еще более приватными.

«Наша цель — не получить красивую картинку в небольшой части отделений, а сделать все офисы нашей розничной сети комфортнее для клиентов, — прокомментировала Мария Магдеева, руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка. — Для клиентов образ комфортного и удобного банка связан не с «хайповыми» атрибутами, а с функциональным офисом, в котором максимальное внимание уделено личному пространству, приватности и быстрому решению финансовых задач. Обновленная миссия банковского офиса заключается в том, чтобы вдохновить клиентов на дальнейшее взаимодействие с нами, предоставить высококлассную финансовую консультацию. А также делать взаимодействие моментальным и понятым с помощью цифровых процессов в офисе».

Интерьеры новых отделений Райффайзенбанка продуманы до мелочей для того, чтобы сделать визит в банк максимально комфортным. Интерьер не просто отвечает актуальным трендам дизайна: формы, цвет, фактура материалов, освещение делают пространство офиса максимально приятным и свободным от стресса. Для посетителей с детьми предусмотрена детская зона, которая позволит родителям не волноваться о малышах и при этом не принесет дискомфорта окружающим.

Фото: Райффайзенбанк

В новых офисах больше зелени, а общая спокойная атмосфера дополняется нестандартными элементами дизайна.

«Мы учитываем не только потребности клиентов, но и сотрудников. Комфортный офис абсолютный must have для ответственного работодателя. Поэтому ключевым отличием наших новых офисов является выделенное пространство для отдыха сотрудников», — отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Первыми Райффайзенбанк «реформатировал» офисы в Санкт-Петербурге и в Москве.