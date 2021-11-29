«Мы делаем то, во что верим»: челябинское областное общественное движение «Соцгород» отметило 22-й день рождения

Фото: Соцгород

Двадцать два года для человека — возраст безгранично смелых мечтаний и возможностей, время, когда у ног лежат сотни дорог. Для содружества людей двадцатидвухлетний рубеж — это пора серьезных достижений и уверенных амбиций. Областное общественное движение «Соцгород» к этой дате подходит с солидным списком успешных свершений и побед, сохранив при этом присущие молодости энергию и энтузиазм.

«Соцгород» был создан на стыке тысячелетий, в 1999-м году, как общественный фонд, и получил название в честь трудового городка Металлургов — людей особой, рабочей закалки. Основателем и руководителем «Соцгорода» стал наш земляк, общественник и меценат, депутат Государственной Думы седьмого созыва Андрей Барышев.

Фонд объединил неравнодушных людей с активной жизненной позицией. Постоянно развиваясь, позже «Соцгород» решительно вышел за рамки Металлургического района и по праву получил статус областного общественного движения.

За 22 года эффективной работы «Соцгород» охватил заботой и поддержкой разные слои населения. Общественное движение работает по четырем основным программам: «Живите долго!», «Мы верим в завтра», «Все начинается с детства», «Наш дом — наш город».

Особое внимание общественники уделяют ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла, сиротам и людям с ограниченными возможностями, многодетным и малообеспеченным семьям.

Традиционными стали субботники и экологические акции, которые организует «Соцгород». Каждую весну активисты движения наводят порядок во дворах, парках и скверах, высаживает деревья, собственным примером показывая важность бережного отношения к природе и своей малой родине.

«Соцгород» поддерживает молодежь, общественники считают своим долгом участвовать в патриотическом воспитании школьников, привлечении подростков к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Уже 18 лет «Соцгород» проводит Спартакиаду дворовых команд по различным видам спорта. Турниры собирают десятки команд, где возраст участников — от 7 и до 70 лет.

Добрые дела «Соцгорода» находят отклик в душах людей. Все больше неравнодушных, добровольных помощников приходят сюда со своими идеями и предложениями, искренним желанием помогать людям.

Объединяющая сила коллектива складывается из простых человеческих ценностей: взаимопонимания и добра, веры в справедливость, способности помогать друг другу и воспринимать чужую боль, как свою собственную.

22 года — это только начало. «Соцгород», как настоящий энтузиаст, открыт всему новому. Движение живет и развивается, и только неизменным остается его девиз: «Мы делаем то, во что верим!»