Движение на улице Первой Пятилетки в Челябинске ограничат с 30 ноября

Движение на улице Первой Пятилетки ограничат на месяц. Фото: Google карты.

В администрации Челябинска рассказали о сроках ремонта и схеме движения на улице Первой Пятилетки на ближайший месяц. Трамвайные пути и часть дороги перекроют с 22 часов 30 ноября.

— С Госавтоинспекцией детально проработана схема движения, — пояснил вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов. — Движение планируется закрыть по крайним левым полосам по улице Первой Пятилетки. То есть движение будет осуществляться по одной или двум полосам в зависимости от ширины дороги. Ограничиваем движение от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до Горького. При этом пересечение Артиллерийской и Первой Пятилетки будет работать в обычном режиме. Ограничить движение на этом участке планируем не позднее 17 декабря.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила своего зама еще раз проработать вопрос с ГИБДД, чтобы перенастроить светофоры или поставить регулировщиков. Работы должны быть закончены до 27 декабря.

Между тем, затягивается сдача путей на пересечении Степана Разина и Овчинникова в районе железнодорожного вокзала. Открыть участок обещают к 1 декабря.

— В очередной раз порядная организация «Челябстройсервис» продлевает работы, — отметил Максим Куляшов. — Меняются трамвайные пути с восстановлением переезда. Первоначально работы планировалось завершить 26 ноября. Затем сроки были перенесены на 28 ноября. Сейчас от подрядчика поступает информация о необходимости продления сроков ремонта до 1 декабря.

В прошедшие выходные завершены работы на перекрестке Цвиллинга и Плеханова. Движение на этом участке открыто.

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