Челябинец пытался нанять киллера, чтобы убить сожительницу

Суд решил поместить челябинца под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тракторозаводского района Челябинска готовил убийство сожительницы, с которой имеет двоих общих несовершеннолетних детей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 42-летний мужчина по объявлению обратился к частному детективу. Услуги сыска ему не требовались, но челябинец попросил детектива причинить женщине травмы, несовместимые с жизнью. За убийство он обещал заплатить 50 тыс. рублей.

Детектив сообщил о предложении клиента в полицию.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело о приготовлении к подстрекательству на совершение убийства по найму. По решению суда мужчину на 2 месяца поместили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru