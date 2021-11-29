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Происшествия29 ноября 2021 7:01

Челябинец пытался нанять киллера, чтобы убить сожительницу

Мужчину отправили в СИЗО
Елена КОЛЧИНА
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Суд решил поместить челябинца под стражу

Суд решил поместить челябинца под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тракторозаводского района Челябинска готовил убийство сожительницы, с которой имеет двоих общих несовершеннолетних детей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 42-летний мужчина по объявлению обратился к частному детективу. Услуги сыска ему не требовались, но челябинец попросил детектива причинить женщине травмы, несовместимые с жизнью. За убийство он обещал заплатить 50 тыс. рублей.

Детектив сообщил о предложении клиента в полицию.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело о приготовлении к подстрекательству на совершение убийства по найму. По решению суда мужчину на 2 месяца поместили в СИЗО.

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