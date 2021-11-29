Челябинск попал в десятку городов, где при приеме на работу чаще всего требуют QR-код

Некоторые вакансии непривитым недоступны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинск оказался на девятом месте в рейтинге российских мегаполисов, где работодатели чаще всего требуют от потенциальных сотрудников показать сертификат о прививке против коронавируса. Список по результатам исследования вакансий и резюме опубликовал портал SuperJob.

Наличие QR-кода как необходимое условие для приема на работу указали 2,4% челябинских работодателей. Еще 1,2% требуют от сотрудников готовности сделать прививку.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге, который в рейтинге на первом месте, 6,6% работодателей готовы принимать только привитых сотрудников.

14,6% челябинцев, ищущих работу, уже поместили в своих резюме информации о пройденной вакцинации. Еще 4,1% соискателей либо находятся в процессе вакцинации, либо готовы в ближайшем будущем сделать прививку.

Больше всего вакансий, требующих наличия QR-кода — в сферах медицины, общественного питания и ритейла. Подтверждение вакцинации часто запрашивают также у тех, кто собирается работать в сфере услуг и в логистической отрасли.

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