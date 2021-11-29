Ледовый городок на главной площади Челябинска откроют 27 декабря

На Площади монтируют ледовый городок. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске на площади Революции начали монтировать новогоднюю елку и уже поставили одну из горок. Работы обещают закончить до 27 декабря. На эту дату намечено торжественное открытие ледового городка «Сказочный лес».

В декабре на площадке появятся герои сказок: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, богатыри, избушка на курьих ножках. Установят несколько горок. Обойдется «сказочный лес» городскому бюджету в восемь миллионов рублей. Еще 6,6 миллионов потратят на светящиеся украшения и гирлянды для большой искусственной елки.

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