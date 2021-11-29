Судебные приставы арестовали имущество экс-губернатора Бориса Дубровского

Арест связан с банкротством ПО "Монтажник" Фото: Михаил ФРОЛОВ

На имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стоимостью 73,5 млн рублей наложили арест. Исполнительное производство в отношении бывшего главы региона открыл Орджоникидзевский райотдел судебных приставов Магнитогорска. Информация об этом содержится в банке данных ФССП.

Арестовать имущество экс-губернатора постановил Арбитражный суд Челябинской области в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего обанкротившегося ПО «Монтажник».

Управляющий потребовал признать недействительной сделку, по которой «Монтажник» перевел Борису Дубровскому 73,5 млн рублей. Деньги поступали на счета бывшего губернатора с июля 2019 года по май 2020 года.

ПО «Монтажник» связывают с семьей Бориса Дубровского. Фирма занималась в Челябинске строительством конгресс-холла на берегу реки Миасс. Возведение здания не завершено до сих пор. Сотрудники «Монтажника» в течение нескольких месяцев не получали зарплату, долг перед ними превысил 26 млн рублей. Компания также недоплачивала налоги, к ней были финансовые претензии у партнеров. В прошлом году производственное объединение признали банкротом. Его бывшего руководителя Алексея Павлюка подозревают сразу в нескольких преступлениях. Сейчас экс-директор находится в СИЗО.

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