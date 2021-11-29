Более ста посетителей торговых центров оштрафовали в Челябинске за отсутствие маски

Фото: мэрия Челябинска.

В Челябинске власти проверили 786 предприятий на соблюдение масочного режима. Под контроль попали ТРК «Космос», «Родник», «Радуга», «Гагарин парк», «Урал», «Синегорье», «Куба», «Горки», «Фокус», «Алмаз» и другие. Администрация совместно с сотрудниками УВД составила 106 протоколов на посетителей за отсутствие маски.

Также рейды прошли в ночных заведениях Челябинска. Из 33 клубов после 23 часов работали только 4. Также нарушители незаконно продавали кальян.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Челябинской области действует масочный режим, посещение торговых залов и магазинов площадью более 400 квадратных метров возможно только по QR-коду, заведениям после 23 часов разрешено торговать только на вынос. С 1 декабря QR-коды о вакцинации от covid-19 нужны будут во всех заведениях общественного питания.

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