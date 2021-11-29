Айтишники Челябинской области примут участие в федеральной акции IT-донор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 ноября по 3 декабря пройдет неделя IT-донора. Цель проекта — создать активное донорское комьюнити из представителей IT-отрасли, которые готовы сдавать кровь.

Цель проекта — не разовое проведение акции, а создание осознанного сообщества для системного наполнения банка крови. Это важно для всех людей, отмечают организаторы, ведь по статистике каждый третий человек в течение жизни нуждается в переливании крови.

Неделя «IT-донора» пройдет с 29 ноября по 3 декабря. Участвовать может каждый. Для этого нужно сделать очень важное и доброе дело — сдать кровь. Все подробности можно посмотреть на сайте проекта it-donor.club, а если останутся вопросы — задать их в телеграм-канале, где уже сформировалось сообщество доноров из IT: t.me/it_donor.

В Челябинской области акция проходит при поддержке IT-Park74 и Минцифры региона. Потенциальными участниками мероприятия могут стать около 16 тысяч человек, работающих, по данным Челябинскстата, в сфере информации и связи.

Дмитрий Козленков, директор IT-Park74:«IT-сообщество Челябинска активно развивается и старается участвовать в развитии города и региона в целом, именно поэтому участие в такой акции, как IT-донор, для нас очень важно. Мы искренне надеемся, что сможем внести свой вклад в спасение жизней и изменить отношение к донорству».

Оксана Дунина, основатель проекта IT-донор:

«Я верю, что IT-сообщество может внести свой вклад и изменить отношению к донорству, став примером для других отраслей. Мы уже вышли на федеральный уровень и получили отклик из всех уголков России. Люди хотят делать добрые дела, им просто нужно помочь.Присоединяйтесь, ведь кто, если не мы?»

Справка о проекте

Началом проекта стала «Неделя IT-донора» в ноябре 2020 года. На станции переливания крови в Екатеринбурге пришли больше сотни человек и сдали около 46 литров крови. В 2021 проект IT-донор занял третье место в номинации «Добровольцы в донорстве» Всероссийской премии «Соучастие».