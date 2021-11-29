В Златоусте к условному сроку приговорили мать, избивавшую детей

Женщина признала в суде, что причиняла детям моральные и физические страдания Фото: Алексей ФОКИН

Суд вынес приговор 42-летней жительнице Златоуста. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и истязании собственных детей.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, с июля 2020 по апрель 2021 года женщина 10 раз причиняла детям телесные повреждения. Она лишилась работы, в трудной ситуации стала злоупотреблять спиртным и жестоко наказывала детей 10 и 13 лет даже за мелкие проступки.

В суде мать признала вину и раскаялась. За прошедшее время она стала мягче обращаться с детьми и устроилась на новую работу. Все это учли в качестве смягчающих обстоятельств. В результате жительницу Златоуста приговорили к 3 годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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