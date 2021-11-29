В Миассе школьник только с помощью прокуратуры смог поступить в 10 класс

После девятого класса ученик ушел из школы, вернуться оказалось сложно
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Миассе прокуратура потребовала у директора гимназии зачислить ученика в 10 класс.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, после 9 класса мальчик собирался поступить в колледж, но это ему не удалось. Тогда он вернулся в школу, чтобы доучиться там до 11 класса. Однако принимать ученика обратно в гимназии отказались, сославшись на наличие оценок «удовлетворительно» по итогам девятого класса.
В классе технологического профиля, куда хотел попасть юноша, были свободные места. Более того, в класс уже зачислили других учеников-троечников.
Подросток за помощью обратился в прокуратуру. В надзорном ведомстве провели проверку и потребовали у директора школы применять единообразный подход к зачислению учеников и принять юношу в 10 класс.
После этого подростку разрешили приходить на уроки.
Директора школы по решению суда также оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение права на образование.
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