В Челябинске изменят маршрут пять номеров трамваев из-за ремонта путей на Первой Пятилетки

Трамваи на месяц перестанут ходить по улице Первой Пятилетки.
Фото: Ольга ЩАПИНА
Администрация Челябинска опубликовала новый маршрут трамваев, которые изменят направление из-за ремонта трамвайных путей на улице Первой Пятилетки от депо №1 до улицы Горького.
№5 — ЧМК — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ул. Чистопольская (в оба направления).
№8 — ЧЭМК — ул. Горького — ул. Чистопольская (в оба направления).
№15 — Чичерина — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ЧТЗ (в оба направления).
№18 — ЧМК — улица Карла Маркса — ЧГРЭС — улица Чистопольская (в оба направления).
№22 — Чичерина — улица Карла Маркса — ЧГРЭС — улица Чистопольская (в оба направления).
Также будет ограничено движение автомобильного транспорта с 22 часов 30 ноября. Перекроют крайние левые полосы по улице Первой Пятилетки. Движение будет осуществляться по одной или двум полосам в зависимости от ширины дороги. Движение ограничат на двух участках: от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до Горького.
Пересечение Артиллерийской и Первой Пятилетки будет открыто до 17 декабря. Затем ремонтировать начнут и этот участок. Работы продлятся до 27 декабря.
Фото: мэрия Челябинска.
Фото: мэрия Челябинска.
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