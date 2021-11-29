В Челябинске изменят маршрут пять номеров трамваев из-за ремонта путей на Первой Пятилетки

Трамваи на месяц перестанут ходить по улице Первой Пятилетки. Фото: Ольга ЩАПИНА

Администрация Челябинска опубликовала новый маршрут трамваев, которые изменят направление из-за ремонта трамвайных путей на улице Первой Пятилетки от депо №1 до улицы Горького.

№5 — ЧМК — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ул. Чистопольская (в оба направления).

№8 — ЧЭМК — ул. Горького — ул. Чистопольская (в оба направления).

№15 — Чичерина — ул. Карла Маркса — ЧГРЭС — ЧТЗ (в оба направления).

№18 — ЧМК — улица Карла Маркса — ЧГРЭС — улица Чистопольская (в оба направления).

№22 — Чичерина — улица Карла Маркса — ЧГРЭС — улица Чистопольская (в оба направления).

Также будет ограничено движение автомобильного транспорта с 22 часов 30 ноября. Перекроют крайние левые полосы по улице Первой Пятилетки. Движение будет осуществляться по одной или двум полосам в зависимости от ширины дороги. Движение ограничат на двух участках: от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до Горького.

Пересечение Артиллерийской и Первой Пятилетки будет открыто до 17 декабря. Затем ремонтировать начнут и этот участок. Работы продлятся до 27 декабря.

Фото: мэрия Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска.

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