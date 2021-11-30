В Челябинске пройдет V форум «Стираем границы для экспорта»

Фото: Агентство международного сотрудничества Челябинской области

Ежегодно в столице Южного Урала проходит масштабный форум для экспортно ориентированных предприятий региона «Стираем границы для экспорта». В этом году он состоится пятый раз.

Организатор – Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Традиционно на единой площадке форум собирает представителей власти, экспертного сообщества и бизнеса, а одна из обсуждаемых тем – государственная поддержка экспортеров.

В программе запланированы сессии и круглые столы на актуальные темы развития экспортной деятельности. Экспортеры региона смогут прокачать знания и навыки внешней торговли, в том числе, через электронные площадки, обсудить насущные вопросы и поделиться опытом с коллегами, задать вопросы представителям органов власти, получить консультации специалистов Центра поддержки экспорта и приглашенных экспертов.

Форум пройдет 15 декабря в отеле RadissonBlu по адресу ул. Труда, 179 в гибридном формате: очно (вход по qr-коду) и онлайн. Регистрация на мероприятие уже открыта. Оставьте заявку по ссылке.

Накануне форума, 14 декабря, в Правительстве Челябинской области состоится торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года». Призовые места в конкурсе заняли 17 компаний: 13 из них – субъекты малого и среднего предпринимательства, еще 4 – крупный бизнес.

Победители регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам 2020 года (СМСП):

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

1 место – ООО «Альтернатива»(металлические изделия для монтажа, строительные конструкции)

2 место – ООО «Равани-Рус» (эксклюзивный экспортер компании LD: трубы, трубопроводная арматура, стальные и латунные шаровые краны и др.)

3 место – ООО «Бур-Инструмент Экспорт» (буровые установки вертикального и горизонтального бурения, спецтехника, дровоколы)

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»

1 место – ООО «Нейротехнолоджи» (компактные аппараты Cordusдля точечного воздействия на глубинные мышцы позвоночника)

2 место – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» (контрольно-измерительные приборы и метрологическое оборудование, проектные и метрологические инжиниринговые решения)

3 место – ООО НПО «Центр-Протон» (приборы охраны)

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

1 место – ООО «Медал» (бренд KONOPLEKTIKA: натуральная косметика, продукты питания из технической конопли, ядра семян конопли)

2 место – ООО «Ура Кондитеры»(различные виды печенья по эксклюзивной рецептуре из натуральных продуктов)

Номинация «Новая география» – для тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019 годом.

1 место – ООО НПО «Пента»(бумажная продукция) – в 2020 году начали поставки в Чехию, Польшу и Румынию

2 место – ООО ПК «Гермес»(инновационные косметические средства «Без Воды»)

3 место – ООО «Уралмаз» (бренд «УралЭкспрессЗапчасть» – автозапчасти для автомобилей «УРАЛ»)

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»

1 место – ООО РС «Проект» (проектирование фасадных систем, светопрозрачных конструкций, тахеометрическая съемка зданий, BIM проектирование)

Номинация «Прорыв года» – для компаний, которые осуществили экспорт продукции или услуг впервые в 2020 году.

1 место – ООО РС «Проект»

2 место – ООО «Ура Кондитеры»

3 место – ООО «УфалейГранитСервис»

Победители регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам 2020 года (крупный бизнес)

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»:

1 место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

2 место – ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования»

3 место – ООО «Уральская металлообрабатывающая компания»

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» только один победитель – ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка»).

В номинации «Новая география» лауреат конкурса ООО «Уральская металлообрабатывающая компания».

Региональный конкурс «Экспортер года» и форум «Стираем границы для экспорта» проводятся ежегодно Министерством экономического развития Челябинской области и региональным Центром поддержки экспорта Агентства международного сотрудничествав рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».