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Общество29 ноября 2021 13:22

В Челябинске временно отменят два трамвайных маршрута из-за ремонта путей на Первой Пятилетке

Еще шесть маршрутов поменяют свою схему движения
Ян Стоев
Ян Стоев
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Трамваи по измененной схеме движения будут работать почти месяц.

Трамваи по измененной схеме движения будут работать почти месяц.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за ремонта трамвайных путей по улице Первой Пятилетки будет изменена схема движения трамваев. Это коснется восьми маршрутов, причем два из них и вовсе временно отменят. Как уточнили в мэрии города, меры будут действовать с 9:00 1 декабря до 6:00 25 декабря, то есть почти месяц.

В Челябинске отменены маршруты №5 и №7. Что касается других, которые курсируют по ЧТЗ, то они будут работать следующим образом:

Маршрут №3: ЧМК – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №8: ул. Чистопольская – ЧЭМК (в оба направления).

Маршрут №15: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ЧТЗ (в оба направления).

Маршрут №16: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (в оба направления).

Маршрут №18: ЧМК – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления).

Маршрут №22: ул. Чичерина – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС – пр. Победы – ул. Горького – ул. Чистопольская (в оба направления).

В администрации Челябинска добавили, что кольцо «ЧГРЭС» на период ремонтных работ будет являться для трамвайных маршрутов промежуточной остановкой. Там повторная оплата проезда не потребуется.

— После открытия движения трамваев на Вокзал, часть маршрутов снова изменит схему движения, — уточнили в мэрии.

Кроме того, при выезде трамваев из Депо №1 будет сделана временная остановка для посадки пассажиров.

Напомним, с 22 часов 30 ноября также перекроют крайние левые полосы по улице Первой Пятилетки. Движение будет осуществляться по одной или двум полосам в зависимости от ширины дороги. Движение ограничат на двух участках: от трамвайного депо до улицы Артиллерийской и от Артиллерийской до Горького.

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