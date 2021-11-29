В Челябинске во время пожара в жилой пятиэтажке погибли два человека

Фото: архив "КП"

В Челябинске в пятиэтажном жилом здании по улице Стахановцев произошел пожар, в ходе которого погибли два человека. Инцидент произошел вечером в понедельник, 29 ноября. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в квартире на втором этаже загорелись вещи на площади трех квадратных метров.

— В ходе тушения обнаружены двое мужчин без признаков жизни. Эвакуация не проводилась, пожар ликвидирован в 17:02. На месте происшествия работали 2 автоцистерны и 1 автолестница Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

После гибели двух людей на пожаре сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

— По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, произошел пожар в старом четырехэтажном здании на улице Российской. В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили погибшего в одной из квартир.

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