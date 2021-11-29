В Челябинске окончены поиски не вернувшейся из школы 13-летней девочки

В ориентировке сообщалось, что в последний раз девочку видели возле дома №81а по улице Кудрявцева.

В Челябинске завершились поиски 13-летней девочки, которая не вернулась домой из школы. Несовершеннолетнюю разыскивали три дня. Как сообщают волонтеры отряда «Легион-СПАС», ребенок вышел на связь и сейчас с ним все в порядке.

Напомним, девочка ушла из дома на улице Кудрявцева в пятницу, 26 ноября. Затем она перестала выходить на связь, и родные обратились с заявлением в полицию.

В ориентировке сообщалось, что у школьницы короткие темные волосы, плотное телосложение, рост 165 сантиметров. В день исчезновения на девочке была куртка с розовыми, желтыми и зелеными полосками, бежевая шапка, черные штаны и ботинки.

В конце августа в челябинском поселке Вавиловец пропала 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

В сентябре велись поиски еще одной 14-летней школьницы, которая пропала возле здания МФЦ на Северо-Западе. Подросток сбегал из дома не в первый раз. После этого ее родным приходилось обращаться за помощью к полицейским и поисковым отрядам. Обычно девочка гуляла одна не больше двух дней, но в тот раз ее уход затянулся на неделю.

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