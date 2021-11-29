В Челябинске возле магазинов установили контейнеры по сбору стеклотары

Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинске возле торговых точек установили синие контейнеры, куда можно сдать стеклотару. Сбор организовали экоактивисты движения «Разделяйка». Как рассказал информационному агентству «Уральский меридиан» руководитель проекта Дмитрий Закарлюкин, полученные бутылки будут переданы на перерабатывающие заводы в Коркино и в Тюменскую область.

Пока что сбор стеклотары проходит в качестве эксперимента. В случае если он пройдет успешно, то контейнеры планируют устанавливать в других регионах России.

— По результатам второго года работы мы можем точно сказать, что проект удался. Нам полетели заявки со всех наших областных городов с предложениями установить контейнеры и там, – заявил Дмитрий Закарлюкин.

На следующем этапе эксперимента активисты планируют перевозить не сами бутылки, а уже начать производить сбор стекла в измельчающую машину. Это нововведение повысит эффективность передачи материалов на перерабатывающие заводы. К примеру, готовый песок можно будет использовать для изготовления песчано-полимерных изделий, плит и даже скамеек для парков.

Кроме того, также планируется возвращать средства жителям за отданную на переработку стеклотару.

Контейнеры по сбору бутылок установлены в Челябинске по следующим адресам:

— ул. Российская, 196;

— ул. Академика Королёва, 24;

— ул. Дзержинского, 97 б;

— ул. Доватора, 30;

—ул. Комарова, 116;

— Краснопольский пр., 14 а;

— пр. Победы, 364 а.

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