Три спортсменки из Челябнска вышли в следующий круг чемпионата России по боксу среди женщин

Южноуральские спортсменки борются за награды чемпионата России по женскому боксу. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В столице Южного Урала продолжается главный боксерский российский турнир. Правда, в ринге сражаются только женщины. Чемпионат России среди «слабой половины» человечества проходит в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря. В турнире, который идет во дворце спорта Юность», участвуют 230 спортсменок из 47 регионов страны.

Сегодня, 29 ноября, Александра Кулешова, Алена Касьянова и Анастасия Белякова выиграли свои бои и вышли в следующий круг соревнований. 30 ноября на ринг в дневной сессии (с 12.00) челябинцы смогут поддержать Елизавету Карташкову и Радимхан Хамчиву. Вечером сразятся южноуральские спортсменки Ирина Автина и Ланна Малюганова. Всего в чемпионате России по боксу среди женщин участвуют 17 представительниц Челябинской области.

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