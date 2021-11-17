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Плюс один стимул для развития внутреннего туризма. Контрольно-счетная палата вычислила, что во время пандемии южноуральцы стали чаще путешествовать по родному краю. Цифры выглядят убедительно. Челябинскую область предпочли 29% и 30% выбрали краснодарские курорты, хотя конкурентами регионы не назовешь, пишет телеграм-канал «Челябушка».

— Посмотрим теперь, как это с выгодой будут использовать власти. В кулуарах давно говорится о развитии внутреннего туризма как о точке экономического роста, — добавляют авторы паблика. — Появился отличный повод для привлечения потока гостей, усиления строительства/реновации инфраструктуры возле баз отдыха.

В целом по России земляки тоже стали ездить больше, рост за год — с 38% до 63%. Впрочем, у пандемии пока есть и отрицательное влияние, что тоже придется учесть при планировании продвижения. Количество купленных туров в Челябинской области упало на 65% в 2020-м, текущий 2021-й, вероятно, по аналогии покажет резкое снижение.