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Общество20 ноября 2021 7:40

Природные пожары в этом году нанесли Челябинской области ущерб на миллиард рублей

Сумму озвучили в региональном управлении лесами
Источник:kp.ru
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Фото: Администрация Карталинского МР/vk.com

Фото: Администрация Карталинского МР/vk.com

Ущерб на один миллиард рублей нанесли Челябинской области природные пожары в минувшем сезоне. Сумму озвучили в региональном управлении лесами, пишет паблик о новостях Южного Урала «Челябушка». Судя по отчетам, случаев было в пять раз больше, чем в 2020-м, естественно и убытки выше — в четыре раза.

Особенно досталось Карталинскому и Нагайбакскому районам в июле. Люди остались без жилья, эвакуировались, а в августе в окрестностях побывал президент России Владимир Путин (он лично следил за восстановлением).

— Все профильные чиновники с обязанностями справились, к спасателям претензий нет, — добавляют авторы телеграм-канала. — Местами уже лежит снег, однако объявленный еще в апреле особый режим не отменен до сих пор и по-прежнему в распространении огня по лесному фонду главную роль играет человеческий фактор.