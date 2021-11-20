Природные пожары в этом году нанесли Челябинской области ущерб на миллиард рублей

Фото: Администрация Карталинского МР/vk.com

Ущерб на один миллиард рублей нанесли Челябинской области природные пожары в минувшем сезоне. Сумму озвучили в региональном управлении лесами, пишет паблик о новостях Южного Урала «Челябушка». Судя по отчетам, случаев было в пять раз больше, чем в 2020-м, естественно и убытки выше — в четыре раза.

Особенно досталось Карталинскому и Нагайбакскому районам в июле. Люди остались без жилья, эвакуировались, а в августе в окрестностях побывал президент России Владимир Путин (он лично следил за восстановлением).

— Все профильные чиновники с обязанностями справились, к спасателям претензий нет, — добавляют авторы телеграм-канала. — Местами уже лежит снег, однако объявленный еще в апреле особый режим не отменен до сих пор и по-прежнему в распространении огня по лесному фонду главную роль играет человеческий фактор.