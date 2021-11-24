Более десятка муниципалитетов региона не получили паспорт готовности к зиме

Зима на носу, а паспорт готовности к ней не получили 11 крупных муниципалитетов Челябинской области. В том числе городские округа — Миасс, Златоуст и Троицк. Каким-то чудесным образом отопительный сезон у нас все-таки стартовал, констатирует паблик о жизни региона «Челябушка». Но ситуация плачевная, поэтому губернатор Алексей Текслер вынес ее на повестку совещания, поручил минстрою устранить замечания Ростехнадзора и обзавестить таки соответствующими актами.

— Проблема обостряется ежегодно и становится только хуже. Например, Znak посчитал: без паспортов готовности в регионе сейчас каждый четвертый муниципалитет, — добавляют авторы «Челябушки» — В 2020, для сравнения, было всего две неуспевающих территории — Златоуст и Агаповский район. Оба, кстати, присутствуют и в нынешнем антирейтинге, а это уже тревожный сигнал местным чиновникам. Разгильдяйство ли тому причиной либо что-то еще — пора принимать меры.