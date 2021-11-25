Губернатор Челябинской области обратился к Владимиру Путину с просьбой повысить зарплату бюджетникам

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Алексей Текслер обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать ряду регионов помощь для достижения необходимого уровня зарплат в бюджетной сфере. Глава государства провел совещание в режиме видеоконференции. Встречу посвятили обсуждению уровня зарплат отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики.

В ответ на обращение губернатора Челябинской области президент поручил кабинету министров предусмотреть дополнительные средства на это. По словам главы государства, нужно не зацикливаться на формальных решениях, а исходить из конкретной ситуации в конкретном субъекте. То есть подход в некотором смысле будет индивидуальным, считают авторы телеграм-канала «Челябушка».

— Не секрет, что Текслер, как руководитель группы Госсовета по экономике, регулярно поднимает инициативы, влияющие на жизнь многих территорий. В прошлом году из его уст звучали идеи об антикризисной поддержке. На сей раз вопрос связан с доходами тех, трудится в медицине, образовании, науке, культуре, социальных учреждениях, — отмечают авторы паблика. — У себя в регионе губернатор пошел дальше, настаивая на законодательном закреплении индексации зарплат всеми работодателями внебюджетных отраслей.