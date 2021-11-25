Депутаты Челябинской области одобрили федеральный закон о QR-кодах

Южноуральские депутаты сегодня рассмотрели и одобрили федеральный закон о QR-кодах. Против были только семь человек, трое воздержались, что на конечный результат не повлияло, большинство все-таки за, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Не обошлось без приключений со стороны. Противники пытались попасть в здание Законодательного Собрания, устроили потасовку и стихийный митинг, требуя отставки нового спикера, охрана внутрь толпу не пустила.

— Активисты явно не могут смириться с ограничениями. Вспышки недовольства то и дело возникают в регионе и по поводу самой вакцинации, но они единичные. До суда пока не доходило, — добавляют авторы паблика. — В Златоусте у группы жителей не получилось зарегистрировать материалы, в Челябинске спор назначен на 13 декабря. Впрочем, в основном население области все же адекватно относится и к прививочной кампании, и к сопутствующему введению QR-кодов.