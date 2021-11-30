Юные театралы Южного Урала приехали из столицы с наградами

Фото: фестиваль «Страна — Театр — Школа»

23 ноября торжественной церемонией завершился Фестиваль детских любительских театров «Страна — Театр — Школа». Церемония состоялась на новой сцене Детского музыкального театра юного актера в Москве, в ней приняли участие лучшие детские театральные и хореографические коллективы из Челябинской, Липецкой и Воронежской областей. Южный Урал представили юные актеры из 5 творческих коллективов, ставшие лауреатамиI, II и IIIстепеней.

Фото: фестиваль «Страна — Театр — Школа»

Всероссийский фестиваль школьных театров «Страна — Театр — Школа» был организован Московским государственным академическим детским музыкальным театром им. Н.И. Сац и Некоммерческим партнерством «Ассоциация Музыкальных Театров» при поддержке Министерства культуры РФ. Конкурс стартовал еще в сентябре 2021 года. В этом году он прошел в трех регионах — Челябинской, Липецкой и Воронежской областях. В фестивале приняли участие различные детские студии общеобразовательных школ — в совокупности 95 детских театральных коллективов и более 1200 детей.

Фото: фестиваль «Страна — Театр — Школа»

При этом большинство заявок – 63 видео с постановками – на первый заочный тур поступило именно из коллективов Челябинской области. Школьники представили свои спектакли в разных театральных жанрах: драма, танец, мюзикл, театр мод. Более половины заявок – это коллективы из области: Златоуста, Троицка, Магнитогорска, Кыштыма, Каслей, Увельского и Кизильского районов, Трехгорного, Коркино, Копейска.

Фото: фестиваль «Страна — Театр — Школа»

Представлять Челябинскую область в финале в столицу поехали 75 детей и педагогов из пяти детских театральных студий: театрального коллектива «Домовёнок», объединяющего детей, оставшихся без попечения родителей, хореографического колледжа Южно-уральского института искусств им. П. И. Чайковского, образцового детского Театра-студии «Аритмия», известного в регионе более сорока лет, театральной студии «Юпитер» школы № 148 города Челябинска, и театрального коллектива «Россы» Центра досуга города Троицка. Финансирование 3-х дневной поездки было полностью осуществлено за счет средств Министерства культуры РФ.

Фото: фестиваль «Страна — Театр — Школа»

Дипломы лауреата I степени и «За яркое актерское мастерство» получил Театр-студия «Аритмия» (г. Челябинск) под руководством Савченко Виктора Ивановича за спектакль «Отрывки из кинофильмов». С ними победу разделил коллектив хореографического колледжа Южно-уральского института искусств им. Чайковского (г. Челябинск), награжденный за спектакль «Коппелия». Педагоги коллектива - Сулейманова Татьяна Александровна и Микеладзе Зураб Закроевич. Также коллектив удостоен диплома «За сохранение классического наследия». Звания лауреата II степени удостоена театральная студия «Юпитер» (г. Челябинск), под руководством омаровского Валентина Николаевича за спектакль «Страдания». Диплом лауреата III степени получил театральный коллектив «Россы» из г. Троицка под руководством Скрябиной Надежды Владимировны за спектакль «Муха-цокотуха». Театральный коллектив «Домовёнок» (г. Челябинск) под руководством Ланских Натальи Александровны за спектакль «Мальчик Хулиганчик» был особенно отмечен экспертным жюри и приглашен выступить в Международный детский центр «Артек» в Крыму.

Фото: фестиваль «Страна — Театр — Школа»

На церемонии награждения фестиваля также выступили артисты Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац, Детского театра юного актера и Московского детского театра эстрады. В рамках этой поездки для юных артистов была организована большая экскурсионная программа, где ребята увидели основные достопримечательности столицы.

В Челябинской областистать партнером фестиваля организаторы пригласили Детский благотворительный фонд «Андрюша», имеющий многолетний успешный опыт работы с талантливыми детьми и известный далеко за пределами региона.

«Спасибо организаторам за приглашение к партнерству! Для фонда это честь и большая ответственность. Фестиваль получил большой отклик не только со стороны творческих коллективов нашего региона, но и со стороны Правительства Челябинской области и широкой общественности. Это еще раз подчеркивает важность и значимость фестиваля для поддержки талантливых детей Челябинской области, - рассказала директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. - Большое спасибо экспертному жюри за проведенные мастер-классы и рекомендации коллективам по итогам очного тура конкурса, за возможность получить новые знания и навыки, быть отмеченными деятелями культуры и искусства федерального уровня! От всей души желаю дальнейшего развития и процветания всероссийскому фестивалю для детей и молодежи «Страна-Театр-Школа», а также творческих успехов всем участникам!»

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