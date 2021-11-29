В Челябинске установили стелу «Город трудовой доблести»

Фото: правительство Челябинской области

На Южном Урале поставили еще одну стелу «Город трудовой доблести». На сей раз в Челябинске. Накануне ее торжественно открыли с участием первых лиц власти, общественников и ветеранов.

— Событие произошло с небольшой задержкой, так как понадобились правки от архитекторов, принимались решения о смене материалов на бронзу и гранит. Дело в том, что проект мемориала был для всех городов единым и местные эксперты имели право дизайн откорректировать. В итоге даже Магнитогорск (вторая неофициальная столица региона) обзавелся монументом на четыре месяца раньше нашего Танкограда, — пишет телеграм-канал о жизни области «Челябушка». — Впрочем, когда речь идет о памяти, тем более столь великой — время не имеет значения, важно, что есть, наконец, место, где почтить подвиг героев войны.