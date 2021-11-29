Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров социально-экономического развития в России

Челябинская область закрепилась на седьмой позиции в рейтинге развитых социально-экономических регионов России. В нашем ближайшем окружении — Ленинградская область и Якутия (шестое и 8-е места, соответственно). Лидерами стали Москва, Ямал и Тюменская область. Исследование строилось на базе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства, пишет телеграм-канал о жизни области «Челябушка». Аналитики учитывали средние зарплаты, прожиточный минимум, индекс промышленного производства и другие критерии за первое полугодие.

— В августе власти региона констатировали, что после кризиса постепенно восстанавливаются все ключевые показатели социально-экономического развития, наблюдается положительная динамика. Недостаточность роста была только у малого бизнеса, но даже с ней, как выяснилось, можно оказаться среди лучших — о чем еще мечтать? — рассуждают авторы паблика. — Не стоит, правда, забывать, что подъем фиксировали до новых ограничений из-за пандемии, отрицательное влияние которых не исключено в том числе и на малый бизнес, а значит, показатели второго полугодия могут выглядеть несколько иначе.