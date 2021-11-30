В Челябинске случилось тройное ДТП с маршруткой и грузовиком

Фото: ГИБДД Челябинска

Два пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП в Челябинске. Авария произошла днем 29 ноября на елец Черкасской.

Как рассказали в ГИБДД города, 72-летний водитель LADA Granta выезжал с прилегающей территории и столкнулся с маршрутным Ford Transit, который ехал по главной дороге. Маршруткой №24 управлял 43-летний мужчина.

Микроавтобус после удара резко изменил направление движения и врезался во встречный грузовик ГАЗ.

Пострадали два пассажира маршрутки: 50-летняя женщина и молодой человек 20 лет. Обоим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

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