Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

Банк Уралсиб запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для держателей любых дебетовых и кредитных карт банка.

Участвовать в акции просто. Зарегистрируйтесь на странице акции в период с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. С 1 по 31 декабря включительно выполните 5 несложных заданий:

Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей, которые распределятся следующим образом:

Победители определяются случайным образом по алгоритму, предусмотренному условиями акции, из числа тех, кто выполнил все задания в срок. Призы будут выплачены в период с 24 по 31 января 2022 года включительно на карты победителей.

Более подробно узнать об условиях можно на странице акции.

*каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если она соответствует условиям каждого из них.