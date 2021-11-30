Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика30 ноября 2021 5:07

Банк Уралсиб проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков»

Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Банк Уралсиб запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для держателей любых дебетовых и кредитных карт банка.

Участвовать в акции просто. Зарегистрируйтесь на странице акции в период с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. С 1 по 31 декабря включительно выполните 5 несложных заданий:

Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей, которые распределятся следующим образом:

Победители определяются случайным образом по алгоритму, предусмотренному условиями акции, из числа тех, кто выполнил все задания в срок. Призы будут выплачены в период с 24 по 31 января 2022 года включительно на карты победителей.

Более подробно узнать об условиях можно на странице акции.

*каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если она соответствует условиям каждого из них.