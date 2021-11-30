В Челябинской области за день 655 человек заболели коронавирусом

Сейчас коронавирусом болеют более 13 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области впервые с за два с небольшим месяца количество выявляемых за день случаев коронавируса не увеличилось, а уменьшилось. За последние сутки в регионе зарегистрировали 655 заболевших Covid-19. Днем ранее сообщалась о 656 новых случаях коронавируса. (По 364 или 365 заболевших выявляли в регионе с 12 до 22 сентября, затем ежедневно количество новых диагнозов только увеличивалось).

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас коронавирусом болеют 13 385 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.

За все время эпидемии в Челябинской области коронавирусом заболел 128 591 человек.

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