«Челбаскет» провел мастер-класс для челябинских школьников

"Челбаскет" провел мастер-класс и открытую тренировку для челябинских школьников. Фото БК "Челбаскет".

Баскетбольный клуб «Челбаскет» продолжил традицию проведения мастер-классов и открытых тренировок для юных спортсменов. В минувшие выходные игроки основного состава «Челбаскета», главный тренер команды Евгений Сорокин и наставник «Славянки-Челбаскет» Михаил Карпенко провели занятия для воспитанников спортшколы «Олимп» и спортивной секции школы №116.

Разминка, техника владения мячом, тактические навыки, передачи, движение по площадке, — эти и другие необходимые навыки и умения тренеры и игроки постарались передать юным баскетболистам. После занятия представители «Челбаскета» ответили на вопросы юных баскетболистов.

В дирекции БК «Челбаскет» рассказали, что традиция проведения таких мастер-классов и открытых тренировок в рамках проекта «Челбаскет в школу» будет продолжена. Если вы любите баскетбол, занимаетесь в спортивной школе или в профильной спортивной секции пишите администраторам группы «Челбаскет» в социальных сетях. Тренеры и игроки с удовольствием приедут к вам и поделятся опытом и полезными знаниями и навыками.

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