В Челябинске на сутки арестовали пьяного водителя иномарки, который перебил пять машин на Северо-Западе

Под пьяную езду попали и служебные машины ГИБДД. Фото: Отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

Суд Калининского района Челябинска на сутки арестовал 32-летнего водителя Toyota Corolla, который ночью 27 ноября перебил пять машин на улице 250-летия Челябинска. Мужчина отказывался предоставлять документы и пытался сбежать.

Напомним, в момент аварии инспекторы ДПС оформляли другое ДТП — 55-летний водитель Kia Rio сел за руль в нетрезвом виде. В этот момент в машину влетала Toyota Corolla. От удара Kia Rio продвинулась вперед и столкнулась со служебным автомобилем Skoda Octavia, он урезался в Hyundai, тот — в другой служебный автомобиль (тоже Skoda Octavia), который, в свою очередь, столкнулся с ВАЗ 2110.

— При оформлении аварии водитель Toyota Corolla отказался предъявлять документы и пытался скрыться. Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения. В его отношении были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции до рассмотрения материала об административном правонарушении судом, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Суд назначил водителю Toyota Corolla наказание в виде административного ареста на сутки.

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